Österreichische Unternehmen weiterhin in Ukraine aktiv

"Viele österreichische Unternehmen halten weiterhin an der Ukraine fest. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und leisten wichtige Unterstützung für das Land in einer dramatischen Situation. Trotz anhaltender Ausnahmesituation erwarten die Betriebe für das erste Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr eine ähnliche wirtschaftliche Entwicklung", so stv. WKÖ-Generalsekretärin Mariane Kühnel laut einer Aussendung der WKÖ.

Sorgen um Beschäftigte

Zu Kriegsbeginn habe es einen deutlichen Wirtschaftseinbruch gegeben, teilte die österreichische Wirtschaftsdelegierte in der Ukraine, Gabriele Haselsberger, mit. Einige Unternehmen hätten ihre Ersatzteillager in den Westen der Ukraine verlagert und sich dort in Industrieparks angesiedelt, ergänzte sie, wobei es eine hohe Solidarität unter den Unternehmen generell gäbe. Rund 77 Prozent der von der WKÖ befragten Unternehmen rechnen mit einer unveränderten Anzahl an Beschäftigten. Für 70 Prozent der Unternehmen ist die Sicherheit der Beschäftigten das zentrale Thema. Jedes dritte Unternehmen organisiert außerdem humanitäre Hilfsleistungen oder ergreift sonstige Maßnahmen zur Unterstützung. Und 19 Prozent der Firmen stellen außerhalb der Ukraine Unterkünfte zur Verfügung.

Auch wenn knapp mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen von einem rückläufigen Gesamtumsatz und einer schwächeren Auftragslage für die Betriebe ausgehen, sind rund drei Viertel der Unternehmen für ihren Betrieb durchaus optimistisch: Sie erwarten keine Veränderung oder sogar einen Anstieg.