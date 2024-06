Österreicher schwingen ihre Hanteln wieder im Fitnessstudio

Die Sorge der Branche, die Menschen würden wie in der Pandemie nur noch mit zu Hause trainieren, trat also nicht ein. Aber 18,7 Prozent der befragten Betriebe gaben an, dass es ihnen immer noch eher schlecht bzw. schlecht geht. Nur einem Drittel gehe es gut bis sehr gut, fast die Hälfte (48,1 Prozent) sei zufrieden, sagt Studienautor Ralf Capelan.

Ein Vergleich mit Deutschland und der Schweiz zeigt: In Österreich betreiben „nur 50 Prozent“ der Bevölkerung überhaupt Sport. Besagte 13,1 Prozent der gesamten Bevölkerung trainieren in Freizeit- und Fitnessanlagen – das sind etwas weniger als in der Schweiz (14,9 Prozent) und Deutschland (13,4 Prozent), aber deutlich weniger als in den Niederlanden (über 17 Prozent) und Skandinavien (über 20 Prozent).