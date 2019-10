Österreicher arbeiten 43 Millionen Überstunden im Jahr unbezahlt

In vielen Bereichen liegt Österreich deutlich besser als der EU-Durchschnitt. So lag der Investitionsanteil an der gesamten Wertschöpfung in Österreich bei 24 Prozent. Zum Vergleich: Um dieses Niveau zu erreichen, müsste Deutschland laut Marterbauer seine Investitionsausgaben pro Jahr um 100 Milliarden Euro erhöhen. In Deutschland liegt der Investitionsanteil am Bruttoinlandsprodukt bei 21 Prozent.

Aber längst ist nicht alles eitel Wonne. Aufgrund der guten Konjunkturlage hatte die Kammer mit einem höheren Beschäftigungsgrad gerechnet. „Von der Vollbeschäftigung sind wir immer noch sehr weit entfernt“, sagt Marterbauer. Zugleich dämpft er die Erwartungen. Aufgrund der gesenkten Konjunkturerwartungen sieht er für die nächsten Jahre eher keine Verbesserung. Im Gegenteil: Marterbauer ortet schon jetzt bei den über 50-Jährigen einen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Kein Wunder also, dass der AK-Ökonom sich die mitinitiierte „Aktion 20.000“ für ältere Arbeitslose zurückwünscht. Sie war von der Regierung Kurz abgeschafft worden. Das führt ihn auch zu einem Lieblingsthema.

„Die Debatte um Vermögens- und Erbschaftssteuer muss neuen Wind bekommen“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler. „Ich glaube, dass die Vermögenskonzentration sehr gefährlich für die Demokratie und die Gesellschaft ist.“

Viel frischen Wind benötigt Österreich aber in der Umwelt- und Klimapolitik.

„Eine intakte Umwelt ist sowohl bei kurz- und langfristiger Betrachtung wohlstandsrelevant“, heißt es in der AK-Studie – und gesundheitsrelevant. Bei der Reduktion des Feinstaubs und des Verkehrslärms gab es Fortschritte, doch Treibhausgase und der Energie-Endverbrauch sind Anlass zur Sorge.