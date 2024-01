Österreich verdiente 2023 2,7 Mrd. Euro an Rauchern

Zigaretten in Österreich teurer als in der Nachbarschaft

Vom Preis einer Zigarette in Österreich fließen 76 Prozent an den Staat in Form der Tabaksteuer, den Rest bekommen die Hersteller, Großhändler und Trafikanten. Mit im Schnitt 5,77 Euro pro Packung sind Zigaretten in Österreich teurer als in den Nachbarländern Slowakei und Slowenien (jeweils 4,60 Euro), Ungarn (5,57 Euro) oder Italien (5,20 Euro) teurer.

Tiefer in die Tasche greifen müssen Raucherinnen und Raucher in Deutschland (7,00 Euro), in der Schweiz (8,71 Euro) und in Tschechien (5,84 Euro).