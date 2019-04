Österreich: Längster Aufschwung der Industrie zu Ende gegangen

Keine Trendumkehr in Sicht

Die Analysten erwarten auch in den kommenden Monaten keine rasche Trendumkehr, der Index werde wohl unter der Wachstumsschwelle bleiben. Das lasse eine Rezession in der österreichischen Industrie erwarten, so Bruckbauer.

Der Grund: Die Vorräte und Lager sind momentan gut gefüllt. Somit könne die Industrie das Neugeschäft abarbeiten, ohne die Produktion auszuweiten. Und obendrein sind die Wachstumserwartungen auf Sicht der kommenden 12 Monate ebenfalls auf ein Vier-Jahres-Tief gefallen.