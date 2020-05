Österreich ist nicht mehr Europas Vorzeigeland

Der Rückfall Europas hänge aber auch mit der nach wie vor dominierenden "Old Economy" zusammen, analysiert EY-Österreich-Experte Gerhard Schwatz. Die meisten Unternehmen der Top-300 in Europa kämen aus den Bereichen Industrie (66), Versorger (30), Öl und Gas sowie Bergbau und Metall. In den USA sei der Industrie-Anteil (42) wesentlich geringer, dafür Bereiche wie IT (30), Gesundheitswesen und Handel wesentlich stärker vertreten. Die US-Umsatzkaiser sind Wal-Mart und Exxon Mobil, in Europa liegen die Ölmultis Shell und BP vor dem Volkswagen-Konzern (siehe Grafik).

Mit der OMV (Platz 51), voestalpine (164) und Andritz (273) schafften es drei österreichische Konzerne unter die Top-300. Während die OMV im Ranking deutlich zurückfiel und die voestalpine annährend gleich blieb, holte Andritz um zehn Plätze auf.