Österreich hat höhere Pro-Kopf-Verschuldung als Griechenland

40.000 Euro pro Kopf

Konkret werde die Republik Österreich mit Ende 2023 für jeden Einwohner Schulden in Höhe eines Bruttojahreseinkommens von mehr als 40.000 Euro aufgenommen haben. Damit liegt das Land hinter Irland, Frankreich, Italien und Belgien. „Es ist unverantwortlich, in Zeiten stark steigender Einnahmen und Zinsen den Bürgern immer neue Schulden aufzubürden“, kritisierte Agenda Austria-Ökonom Dénes Kucsera. Das Fazit der Agenda Austria: Die Pandemie sei längst vorbei, der staatliche Ausgabenrausch halte an.