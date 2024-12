Finanzmarkt: Österreich nimmt 2025 weniger Geld auf

2025 sollen auch wieder grüne Bundeswertpapiere - das sind mittel- und langfristige grüne Wertpapiere sowie kurzfristige Instrumente wie Green Bills - begeben werden, und zwar im Wert von rund 6 Mrd. Euro. 2024 waren es 6,2 Mrd. Euro. Auf das hohe Volumen könne Österreich " sehr stolz sein ", so Stix. Rund 8 Prozent des Finanzierungsvolumens in Österreich werde über grüne Produkte emittiert, damit befinde man sich in der EU im absoluten Spitzenfeld. Für das kommende Jahr plant die OeBFA ein neues grünes kurzfristiges Produkt. Neben dreimonatigen grünen T-Bills, die am Markt sehr gut angenommen würden, soll es künftig auch sechsmonatige grüne T-Bills geben. Diese sollen erstmals im März begeben werden.

Auf solche Zahlen achten auch die Investoren, allerdings sei Österreich mit seiner politischen Situation international "in guter Gesellschaft", so Stix. In Deutschland, Frankreich, Belgien oder Spanien - also in Ländern, die teils deutlich höhere Beträge an den Finanzmärkten emittieren als Österreich - gibt es derzeit ebenfalls politische Unsicherheit, die sich auf die dortige Budgetplanung auswirkt. Dementsprechend rechnet der OeBFA-Chef kurzfristig nicht mit großen Auswirkungen des Budgetdefizits auf die Beliebtheit österreichischer Anleihen bei den Investoren. Sollte Österreich sein Budgetdefizit auf längere Frist allerdings nicht in den Griff bekommen und keinen Plan vorlegen, wie man wieder zu den EU-Kriterien zurückkehren will, könnte das durchaus Folgen für das Rating des Landes und damit das Image gegenüber den Investoren haben. Auch der Zinsabstand zu Deutschland könnte sich dann verschlechtern.