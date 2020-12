OeNB erwartet heuer 7,1 Prozent Rückgang der Wirtschaftsleistung

Die zweite Welle der Covid-19-Pandemie im Herbst hat die zwischenzeitliche Erholung der heimischen Wirtschaft wieder gebremst. Daher wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) heuer wohl um 7,1 Prozent schrumpfen, erwartet die Nationalbank (OeNB). Damit ist sie einen Hauch optimistischer als im Juni, als sie 7,2 Prozent Minus vorhersagte. Dafür ist die Vorhersage für 2021 mit plus 3,6 statt 4,0 Prozent weniger optimistisch. Mitte 2022 soll wieder das Vorkrisenniveau erreicht werden.

Das Budgetdefizit steigt laut OeNB heuer auf 9,2 Prozent des BIP und geht bis 2023 auf 1,4 Prozent zurück. Die Nationalbank geht davon aus, dass es zwar Anfang 2021 Impfstoffe geben wird, diese aber erst nach einem Jahr global effektiv angewendet werden. Daher können die Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft auch nur schrittweise zurückgefahren werden. "Im ersten Quartal 2021 sowie in geringerem Ausmaß auch noch im zweiten Quartal 2021 wird die wirtschaftliche Aktivität in und außerhalb Österreichs noch durch die Pandemie belastet", so die Nationalbank.