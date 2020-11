Nationalbank zahlt voraussichtlich keine Dividende

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - seit vielen Jahren verlässliche Einnahmenquelle des Bundes - wird für heuer möglicherweise keine Dividende ausschütten. Das sagte Notenbankdirektor Thomas Steiner dem "Standard" (Mittwochausgabe). Das Finanzministerium plant dem Bericht zufolge im Budgetvoranschlag für 2021 vorsorglich ohne OeNB-Gewinnabfuhr aus 2020. Grund dafür sind die Negativzinsen.

In den letzten zehn Jahren waren 163 Mio. Euro die niedrigste Gewinnabfuhr an den Bund. Zuletzt, 2019, hatte die Nationalbank 213 Mio. Euro überwiesen - inklusive Zuwendungen an die Forschungs-Nationalstiftung.