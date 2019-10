OeNB: Entschuldigung von Holzmann, Kritik von Raidl

Die Turbulenzen der vergangenen Tage rund um drei unabgesprochene Personalentscheidungen des neuen Nationalbankgouverneurs Robert Holzmann wurden bei der feierlichen Amtsübergabe von Ewald Nowotny an Holzmann am Dienstagabend zwar nicht ausdrücklich erwähnt. Sie schlugen aber unüberhörbar in den Reden durch.

Holzmann selber leitete seinen Beitrag mit einer Entschuldigung ein, "für die Wolken, die in den letzten Tagen über der OeNB gestanden sind". Dahinter sei aber nur das Interesse der Wahrung der Integrität der Institution gestanden. "Das war und wird immer der Grund meines Handelns sein", versicherte Holzmann.

Davor hatte Harald Mahrer, Präsident der Nationalbank, "Vertrauen" als roten Faden in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt. Wie zusammengearbeitet wird, mache eine Institution wie die Nationalbank aus, das menschliche und zwischenmenschliche sei besonders bedeutend. "Ohne dem kann eine Expertenorganisation wie die Nationalbank nicht leben und nicht überleben", sagte Mahrer.