Nationalbank-Personalaffäre wird extern und intern geprüft

"Die Ergebnisse sollen zeitnah vorliegen, um Klarheit zu bekommen", sagte Mahrer nach der Sitzung zum KURIER. Er spricht von einem "ungewöhnlichen Vorgang. Ich habe heute gemeinsam mit dem Direktorium festgehalten, dass so etwas nicht mehr vorkommt." Künftig müssten das gesamte Direktorium sowie das Präsidium des Generalrates informiert werden.

Mahrer wurde wie berichtet erst am Freitag Nachmittag nach der Kündigung von Personalchefin Susanna Konrad-El Ghazi und ihrer sofortigen Suspendierung informiert. Die Kündigung ist nur von Holzmann und dem zweiten blauen Direktoriumsmitglied, dem ehehmaligen Wiener FPÖ-Stadtrat (nichts amtsführend) Eduard Schock unterschrieben.

Die Frage ist, ob die Kündigung hält. Experten zweifeln die Rechtsgültigkeit an. Die Kündigung müsste, meinen Insider, von allen vier Direktoren unterschrieben sein. Die zwei ÖVP-Direktoren waren am Freitag zwar in der Bank, aber nicht eingebunden. Bei Stimmengleichheit hat Holzmann in dem vierköpfigen Gremium das Dirimierungsrecht, damit regieren dort die Blauen.

Der Betriebsrat hat sich noch nicht entschieden, ob die Kündigung beeinsprucht wird.

Außerdem wurde dem Leiter der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Stefan Augustin, der sofortige Pensionsantritt nahegelegt, andernfalls werde er gekündigt. Dem bisherigen Pressesprecher Christian Gutlederer wurde empfohlen, in die Innsbrucker Zweigstelle zu wechseln.

Die Belegschaft der Notenbank fürchtet, dass die neue blaue Führung ein "System Kickl" installieren will, der KURIER berichtete. Holzmanns neue Büroleiterin war zuletzt im BVT.