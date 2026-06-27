Warum die Spritpreise noch immer zu hoch sind

Die Lage in der Straße von Hormus ist nach wie vor instabil. Die Ölhändler lassen sich davon aber nicht beeindrucken. Auch nicht durch einen mutmaßlich iranischen Drohnenangriff auf ein Frachtschiff am Donnerstag. Die Ölpreise zogen nur leicht an und schon am Freitag ging es mit den Notierungen wieder weiter abwärts.

Schon seit Ende April übrigens, als der Höchststand von mehr als 120 Dollar je Fass der Nordseesorte Brent erreicht wurde. Mit dem aktuellen Preis knapp unter 73 Dollar kostet Brent wieder in etwa so viel wie Ende Februar, also vor dem Iran-Krieg.

Nach Einschätzung der deutschen Dekabank zeigt die vergleichsweise verhaltene Reaktion an den Märkten, dass geopolitische Risiken eingepreist seien. Spekuliert werde auch darauf, dass die USA die Sanktionen gegen den Iran nachhaltig lockern. Damit könnten die angesammelten Ölreserven des Landes auf den Markt kommen und für ein zusätzliches Angebot sorgen.