Ölkonzern Exxon Mobil klagt gegen eigene Investoren

Als aktivistische Investoren werden solche bezeichnet, die über Unternehmensbeteiligungen, im Regelfall an Aktiengesellschaften, versuchen, die Strategie von Unternehmen zu beeinflussen. Das führt oft zu Konflikten mit der Geschäftsführung. Die Beweggründe dafür können unterschiedlich sein und müsesn nicht politisch motiviert sein. Oft geht es um Profitinteressen.

Follow This ist eine niederländischer NGO, die das Handeln klimabewusster Aktienbesitzer koordiniert. Auf ihrer Website gibt Follow This an, "das System zu verändern, indem man in es eintritt". Auch beim britisch-niederländischen Ölkonzern Shell will Follow This eine Verschärfung der Klimaziele erreichen. Arjuda Capital ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft. Beide bekennen sich zu ESG-Zielen, also Investitionen die ökologisch (ecological), sozial (social) und in Bezug auf Unternehmensführung (governance) nachhaltig sind.