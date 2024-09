Warum der Ölpreis um mehr als 10 Prozent gefallen ist

"Die schlechte Stimmung in der chinesischen Industrie lässt nicht auf eine rasche Trendwende hoffen", sagte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach würden die zuletzt verhaltenen Importe Chinas die Anleger am Ölmarkt skeptisch stimmen.

"Das chinesische Wirtschaftswachstum verlangsamt sich und die Durchdringung des Verkehrssystems durch Elektroautos schreitet in sehr hohem Tempo voran", sagte Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA). In der ersten Jahreshälfte sei die Nachfrage nach Rohöl im Schnitt um 0,8 Mio. Barrel pro Tag gestiegen und damit deutlich schwächer als ein Jahr zuvor.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und auf die damit verbundene Sorge über eine zu schwache Nachfrage. Dies belastet die Ölpreise. Zuletzt hatten unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie in China auf eine weiterhin eher schwache Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hingewiesen.

Zudem rückten jüngste Spekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ am Markt wieder in den Vordergrund. Demnach wollen die Staaten der OPEC+ an ihrer Ankündigung festhalten, die freiwillige Kürzung der Fördermenge ab Oktober zurückzufahren. Damit würde eine größere Menge an Rohöl auf den Markt kommen, was den Preis belastet.