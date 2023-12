OPEC warnt Mitglieder, dem Druck der Klimakonferenz nicht nachzugeben

Die OPEC-Briefe stellten fest, dass ein „Ausstieg aus fossilen Brennstoffen“ weiterhin auf dem Verhandlungstisch des UN-Klimagipfels steht und drängen die Ölstaaten, „proaktiv jeden Text oder jede Formulierung abzulehnen, die auf Energie, d. h. fossile Brennstoffe, und nicht auf Emissionen abzielt“, berichtet der britische Guardian, Bloomberg und Reuters in der Nacht auf Samstag.

Mehrere unabhängige Quellen sollen bereits die Echtheit der Dokumente bestätigt haben - und dass die Opec eine Stellungnahme verweigert habe.

Die Briefe deuten auf die tiefe Angst der OPEC (mit Sitz in Wien) hin, dass die Klimakonferenz COP28 in Dubai einen Wendepunkt gegen Öl und Gas darstellen könnte, was ihrer Ansicht nach „den Wohlstand und die Zukunft unserer Bevölkerung gefährdet“.

