Klimakonferenz geht in entscheidende Phase -Ende für Öl und Gas äußerst strittig

Auch dramatische Warnungen von UNO-Generalsekretär António Guterres, man könne "einen brennenden Planeten nicht retten mit einem Feuerwehrschlauch aus fossilen Brennstoffen", verhallten zunächst.

Kontrovers wird in Dubai die Rolle des Konferenzpräsidenten Sultan Ahmed Al Jaber beäugt, der zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate ADNOC ist. Für Empörung sorgen ihm zugeschriebene Äußerungen, wonach ein Aus für Öl, Kohle und Gas die Welt "in die Steinzeit zurückschicken würde", womit er auch wissenschaftliche Aussagen dazu in Frage stellte.

"Ich habe immer deutlich gemacht, dass alles, was wir tun, sich auf die Wissenschaft konzentriert", wies ein sichtlich aufgewühlter Al Jaber die Vorwürfe zurück. Ein von seiner Präsidentschaft am Dienstag vorgelegter neuer Verhandlungstext lässt nun die gegensätzlichen Positionen zu den Fossilen als Optionen nebeneinander stehen. Ohne den Ausstieg sind jedoch laut Weltklimarat IPCC die Ziele von Paris nicht zu halten.

Wer im Glashaus sitzt

Der Chef des UNO-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner, erinnere indes daran, dass auch westliche Staaten in puncto Ölproduktion "im Glashaus" säßen. Als Beispiele nannte er die USA, Kanada, Norwegen und Großbritannien, die alle nach eigenem Bekunden ihre Ölproduktion ausbauen wollten. "Dies zeigt ja schon, dass man hier vielleicht etwas vorsichtiger sein sollte, wenn man ein Land wie die Vereinigten Arabischen Emirate herauszieht."

Von fast zwei Drittel der teilnehmenden knapp 200 Staaten unterstützt wird die gleichfalls diskutierte Forderung, bis 2030 den Ausbau der Erneuerbarenn (v.a. Wasserkraft, Windkraft, PV) zu verdreifachen. Zudem soll die Steigerung der Energieeffizienz von zwei auf mindestens vier Prozent pro Jahr verdoppelt werden.

Manche befürchten jedoch, dass letztlich nur diese beiden Ziele angenommen werden könnten, das Aus für die Fossilen jedoch nicht. Für die zweite Verhandlungswoche reisen nun Ministerinnen und Minister aus aller Welt an, um die Ergebnisse auf den Boden zu bringen.

Greenpeace appelliert an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die seit Freitag vor Ort und im Verhandlungsteam der EU ist, den Ausstieg aus fossilen Energien konsequent voranzutreiben, um Kohle, Öl und Gas endlich in die Vergangenheit zu schicken.

"Der Erfolg oder Misserfolg dieser Klimakonferenz wird sich an der Frage entscheiden, ob ein Auslaufen der fossilen Energieträger festgeschrieben wird. Das 'Phase out' von Kohle, Öl und Gas ist die Hürde, die es in den nächsten Tagen zu nehmen gilt - und zwar in Form einer Entscheidung, die für alle Staaten gilt", sagte WWF-Österreich-Klimasprecher Thomas Zehetner.