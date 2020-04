Ökostrom-Förderung laut Rechnungshof wirksam, aber zu teuer

Das System der geförderten Einspeisetarife, das den Betreibern von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen für 13 Jahre einen fixen Preis für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom sichert, sei ein "von Marktmechanismen weitgehend entkoppeltes System", heißt es in dem Bericht. Im Zeitraum 2013 bis 2017 seien für die Erzeugung und Einspeisung von gefördertem Ökostrom Vergütungen in Höhe von insgesamt 4,671 Mrd. Euro angefallen, wovon rund drei Viertel auf Fördermitteln stammten, also von Haushalten, Gewerbe und Industrie eingehoben wurden.

Überhöhte Tarife

Bei der Festlegung der Einspeisetarife habe sich das Ministerium nicht konsequent an der gesetzlich vorgeschriebenen Effizienz des Fördermitteleinsatzes orientiert, sondern habe in etlichen Jahren höhere Tarife verordnet als die E-Control ermittelt hatte - und das trotz mehrfacher Überzeichnung der verfügbaren Mittel. Die Tarife seien also offensichtlich sehr attraktiv gewesen und man hätte mit niedrigeren Tarifen wesentlich mehr Projekte fördern können, so die Kritik.