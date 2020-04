Ökonomen-Umfrage: Coronakrise dramatisch, aber zumindest kurz

Drei Prozentpunkte weniger

Rund 40 Prozent der befragten Analysten und Ökonomen erwarten ein Absacken der Weltwirtschaftsleistung um drei Prozentpunkte oder sogar mehr.

Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Institut FocusEconomics am Freitag veröffentlichte. Dafür wurden 62 Experten am 30. und am 31. März befragt.