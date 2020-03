Die Zeit nach den großen Krisen

Aktien kaufen und vergessen

Deshalb sieht Leo Willert, Chef von ARTS Asset Management, den Rat „Aktien kaufen und am besten vergessen“ (also Verluste aussitzen) skeptisch. „Das ist psychologisch extrem fordernd, diese Disziplin bringen wenige auf.“ Zudem würden die meisten Menschen nicht so lange Anlagehorizonte verfolgen. Anhand der eigenen Fonds sehe man eine Behalteperiode von sieben bis zehn Jahre. ARTS setzt auf automatische Algorithmen, die versuchen, stabile Trends auszumachen.

Der Wiener ATX hat sein Rekordhoch von knapp 5.000 Punkten (2007) seither nie wieder erreicht. Im ATX Total Return, der die Dividenden miteinrechnet, war es im Jänner 2018 fast soweit, danach ging es aber wieder bergab. Frustrierend? Eine Hoffnung gibt es freilich: Weil die Umstände der Corona-Krise so außergewöhnlich sind, könnte die Erholung von historischen Mustern abweichen. Dieses Mal geht es vielleicht doch rascher.