Ökonom: Homeoffice wird Crowdworking fördern

Nach der Corona-Pandemie werde es zu einer verstärkten Nutzung von Homeoffice und Werkverträgen über Grenzen hinweg kommen, ist Hanno Lorenz, Ökonom beim Thinktank Agenda Austria, überzeugt. Beim sogenannten „Crowdworking“ zerlegen Firmen Arbeitsaufträge in Einzelteile und vergeben sie via Internet an Auftragnehmer weltweit.

„So könnten Mexikaner, Spanier und Australier gemeinsam an einem Projekt für ein österreichisches Unternehmen arbeiten“, heißt es in einer Analyse des Thinktanks zum Thema Homeoffice. Für Firmen müsse es möglich sein, legal und flexibel Arbeitskräfte auch im Ausland zu beschäftigen.

Ziele statt Stunden

Beim grenzüberschreitenden Homeoffice stößt das nationale Arbeitsrecht an seine Grenzen. Lorenz plädiert dafür, die Arbeitsleistung mehr nach dem Ergebnis als nach den geleisteten Stunden zu bemessen. „Die Umstellung auf klare Zielvorgaben würde den rechtlichen Rahmen im Homeoffice erleichtern.“ Studien würden zeigen, dass Arbeitnehmer besser motiviert werden können, wenn sie an Zielen gemessen werden.