Homeoffice dient zunehmend als Umsatztreiber

Voraussetzung ist das Wissen, wie die Software, Prozesse und Einteilungen funktionieren. Schulungen, die das vermitteln, wandern ebenfalls immer häufiger in die virtuelle Welt.

Arbeitnehmer wiederum würden durch Homeoffice mehr Flexibilität gewinnen. In manchen Bereichen funktioniert das jedoch besser – bei Banken, Versicherungen und Telekom-Unternehmen – in anderen weniger – wie in der Altenpflege, in Krankenhäusern oder bei Maschinenbauern.

Risiko

Eine Gefahr besteht jedoch für die Arbeitnehmer: „Die soziale Isolation kann schwierig sein, das muss man beachten“, warnt Hammer. Auch seien Frauen häufiger benachteiligt, da sie oft für die Kindererziehung verantwortlich und damit stärker belastet seien.