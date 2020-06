Gentechnik-Verbot ist jetzt Ländersache

Frankreich

Einfach war die Entscheidung nicht. Vier Jahre wurde darum gestritten, Anbauverbote für gentechnisch manipuliertes Saatgut durchzusetzen. Große EU-Staaten wieundlassen seit zehn Jahren diesolcher Pflanzen zu. Fünf Gentech-Maissorten und Raps sind bisher erlaubt – und werden angebaut. Nicht so in, das bisher schon gentechnikfrei war, aber auf unsicherer rechtlicher Basis. Mit dem Beschluss der 28 Umweltminister gibt es jetzt eine Sicherheitsgarantie. „Das ist ein großer Erfolg für Konsumenten und Landwirte“, sagtzum KURIER.

Er reiste am Donnerstag nicht allein nach Luxemburg zum Ratstreffen, sondern in Begleitung der grünen Tiroler Umwelt-Landesrätin Ingrid Felipe. Damit will der Minister die nach wie vor bestehenden Bedenken der Öko-Politiker zerstreuen, die kritisieren, dass trotz des EU-Beschlusses Gentechnik durch die Hintertüre zugelassen sei. Rupprechter beruhigt: „Auch wenn ein Agrar-Konzern Einspruch erhebt, kann jedes Land, das Gentechnik verbietet, dies mit wichtigen Argumenten begründen, wie das auch Österreich macht."