Öffentliche Verkehrsmittel sollen Privat-Pkw verdrängen

Zu Veränderungen wird es laut Scheiber „so oder so“ kommen, die dahin gehen könnten – wie es auch das Umweltministerium will –, dass die Menschen mehr zu Fuß gehen, mehr Rad fahren und die öffentlichen Verkehrsmittel statt private Fahrzeuge nutzen. „Ziel ist es, die öffentlichen Verkehrsmittel so attraktiv zu machen, dass man ohne Zwang zu ihnen geleitet wird“, sagt Scheiber.

Schwieriger gestaltet sich der Ausbau des Schienengüterverkehrs, da dies nicht nur in Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene forciert werden müsste. In Österreich sei das Verhältnis Schiene – Straße im Güterverkehr mit 30 zu 70 noch relativ gut. EU-weit liegt der Wert bei 17 zu 83 Prozent. Allerdings wurden in Österreich auf der Schiene früher rund 40 Prozent der Güter transportiert.

Kompliziertes Prozedere

Das Problem ist laut Scheiber nach wie vor, dass Züge nicht so einfach wie Lkw über eine Landesgrenze fahren können. Dafür sei nach wie vor ein kompliziertes Prozedere mit vielen verschiedenen Regeln nötig. Dazu zählen das beherrschen der jeweiligen Landessprache, Bremsproben – auch wenn diese kurz zuvor durchgeführt worden sind – sowie unterschiedliche Regelungen, wie jene, dass der Lokführer nur eine Nacht im Ausland übernachten dürfe – der Lkw-Fahrer aber wesentlich länger.