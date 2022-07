ÖBB-Chef Matthä kündigt Preiserhöhung an

"Wir stellen alles aufs Gleis, was wir haben", sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä zur Frage der Zugkapazitäten in der ZiB 2 am Freitagabend. Reservierungspflicht gebe es keine - aber für bestimmte Züge sehr wohl eine entsprechende Empfehlung.

Die Liberalisierung im Bahnverkehr habe dazu geführt, dass sich die Tarifsysteme der einzelnen Länder auseinanderentwickelt haben. Derzeit arbeite man daran, das wieder zusammenzuführen, damit nicht die Planung grenzüberschreitender Bahnreisen komplizierter als jene per Flugzeug sei, erklärte Matthä. Zuletzt habe es ein Treffen von Bahnchefs aus europäischen Ländern gegeben, um hier voranzukommen. Matthä kündigte auch eine moderate Erhöhung der Ticketpreise an.

Generell sieht Matthä, der seit 40 Jahren bei den ÖBB tätig ist, für die Bahn gute Zeiten. Sie sei das Verkehrsmittel der Zukunft.