ÖBAG-Chefin Hlawati: Start-ups „zu riskant“ für Steuerzahler

Edith Hlawati (66) ist seit Februar 2022 Alleinvorständin der Staatsholding ÖBAG , die die Beteiligungen der Republik an Flaggschiffen wie OMV, A1 Telekom oder Verbund hält.

Vor einem Monat wurde der Vertrag der Wirtschaftsanwältin verlängert, er läuft nun bis Februar 2027. In einem Gespräch mit mehreren Medien zog Hlawati nun eine Zwischenbilanz ihrer Tätigkeit und skizzierte Vorstellungen für die Zeit nach der Nationalratswahl.

„Alle, die die ÖBAG in Ruhe lassen, sind mir recht“, sagt die ÖBAG-Chefin auf die Frage, welche Koalitionsvariante für die Holding von Vorteil bzw. Nachteil wäre. Sie will die ÖBAG generell „so etablieren, dass sie nicht mehr in Frage gestellt wird“. Ihr Ziel: „Die ÖBAG soll fixer Bestandteil des Wirtschaftsstandortes sein.“