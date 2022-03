ÖBAG-Chefin feilt an Konzept für Einstieg in Tech-Firmen

Wobei der Ukraine-Krieg und seine Folgen voll auf die ÖBAG-Unternehmen durchschlagen. Stichwort: Energiekosten. Unmittelbar von den Kriegsfolgen betroffen ist die A1 Telekom Austria in Weißrussland. Ob sich A1 aus dem Land zurückziehen soll? Hlawati: „Das ist schwer zu beantworten. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den 2.300 Beschäftigten dort.“ Bereits klar ist, dass die OMV keine neuen Investitionen in Russland mehr tätigen wird. Auch die Beteiligung am Erdgasfeld Juschno Russkoje wird „strategisch überprüft.

Sendemasten

Die aktuell wohl wichtigste Frage bei den Beteiligungsunternehmen ist jene bei der Telekom Austria. Dort will man internationalen Vorbildern folgend die 15.000 Sendemasten verkaufen und dann eventuell zurückmieten. Eine Entscheidung dazu sei noch nicht gefallen, sagt die neue ÖBAG-Chefin. Man werde sich das genau ansehen. Ein Verkauf der Sendeanlagen soll bis zu vier Milliarden Euro bringen.