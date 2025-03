ÖAMTC-Funktionäre brauchen dringend selbst den Pannendienst

Auf der einen Seite Wien, Niederösterreich und das Burgenland (WNB), die in einem Verein zusammengeschlossen sind, 42 Prozent der Stimmrechte haben und den Verband stellen, quasi die Zentrale. Auf der anderen Seite, bis auf Vorarlberg, die anderen Länder.

Dem einen oder anderen hätte eine solche Qualifikation sicher nicht geschadet. Als Haupt-Kritikerinnen gelten die ÖAMTC-Präsidentinnen von Kärnten, Johanna Mutzl, und Pia Krismer in Tirol. Beide sind Beraterinnen, ausgerechnet für Kommunikation und Konflikte, mit putzigen Eichhörnchen und Weisheiten wie "Menschen sind einzigartig und denken unterschiedlich" auf ihren Homepages.

Mit operativen Details wollen manche Länder-Funktionäre gar nicht belästigt werden. So wird aus einer Sitzung die Aussage kolportiert, „wir wollen nix Operatives wissen, sondern nur gut miteinander auskommen“. Als Präsident Thumser über die Wirtschaftsuni eine kostenlose Aufsichtsratsausbildung aufstellte, war das Interesse überschaubar. Die Ausbildung wurde abgelehnt.

"Der ÖAMTC beschäftigt sich intensiv mit dem gemeinsamen Erarbeiten einer zukunftsorientierten Governance. Soll heißen, einer Führungs- und Leitungsstruktur, die das föderale Prinzip mit der notwendigen gemeinsamen Dachorganisation einer so großen Institution zusammenführt", erklärt Thumser gegenüber dem KURIER. Nachsatz: "Insbesondere in Verantwortung für die 4.200 Mitarbeiter, die extrem engagiert und loyal täglich den Menschen in Sachen Mobilität zur Seite stehen“.

Auch aus Kärnten kommen versöhnliche Töne. Innerhalb einer großen Organisation gebe es naturgemäß immer unterschiedliche Meinungen, meint Präsidentin Mutzl. "Es gab unterschiedliche Sichtweisen zu strukturellen Fragen, die aber immer sachlich und professionell diskutiert wurden". Künftige Herausforderungen würden eine stetige Weiterentwicklung der Strukturen erfordern, "die enge Zusammenarbeit zwischen Landesvereinen und der Bundesorganisation bleibt dabei ein zentraler Erfolgsfaktor". Na also.

