Naturschützer in NÖ besorgt: ÖAMTC-Helis könnten Fledermäuse gefährden

Sie werden gerufen, wenn Patienten rasch ins Krankenhaus gebracht werden müssen, also vor allem auch dann, wenn es um Leben und Tod geht.

Mehr als 22.200 Einätze absolvierte die ÖAMTC-Flugrettung im vergangenen Jahr, ein Rekord, wie Geschäftsführer Marco Trefanitz betonte. In St. Pölten landen die „Gelben Engel“ am Dach des Universitätsklinikums. Geht es nach dem ÖAMTC und der Stadt, dann soll auch in der Nähe des Flugplatzes Völtendorf ein Stützpunkt errichtet werden.