Klimawandel-Folgen in St. Pölten: Heftige Kritik an Holzschlag-Maßnahmen

Wie sich der Klimawandel auf die Landeshauptstadt auswirkt, hat nun das Unternehmen Weatherpark GmbH analysiert. Laut Geschäftsführer Matthias Ratheiser gibt es in St. Pölten nur wenige Wüstentage (plus 35 Grad) und einen schwachen Anstieg an Tropennächten (plus 20 Grad).

„Die Stadt profitiert von einem ausgeprägten nächtlichen Kaltluftsystem, das die kalte Luft der Umgebung ab Sonnenuntergang in die Stadt transportiert. Vor allem die Freiräume entlang der Traisen sowie der östliche und westliche Wagram sind dabei von hoher Bedeutung“, berichtet Ratheiser.

Anzeige eingebracht

Wenn es um die Abkühlung und gute Luft geht, dann haben freilich auch Grünflächen und Wälder eine große Bedeutung. Und genau hier sieht sich nun die Stadt mit massiver Kritik konfrontiert, denn Elisabeth Prochaska von der Berg- und Naturwacht hat Anzeige nach dem NÖ Umweltschutzgesetz erstattet.

Der Grund sind Holzschlägerungen, die derzeit am ehemaligen Garnisionsübungsplatz (GÜPL) in Völtendorf durchgeführt werden. In der Anzeige, die dem KURIER vorliegt, wird kritisiert, dass 500 Festmeter Holz und 300 alte Eichenstämme entnommen worden seien. Laut Prochaska wurden dafür nicht die notwendigen naturschutzrechtlichen Bewilligungen eingeholt, außerdem der Lebensraum für geschützte Tierarten zerstört.