Oberösterreich ruft zum Zuckerrübenanbau auf

Nachdem bekannt wurde, dass die zweite Agrana-Zuckerrübenfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld mit etwa 150 Mitarbeitern vor dem Aus steht (der KURIER berichtete), rief nun in Oberösterreich am Mittwoch Agrar-Landesrat Maximilian Hiegelsberger (ÖVP) Landwirte auf, Zuckerrüben anzubauen. Denn um die Zuckerfabrik zu retten, brauche es 2021 österreichweit 38.000 Hektar Anbaufläche – aktuell sind es 34.000.

Oberösterreich hat davon seinen Anteil in den vergangenen Jahren stark steigern können: 26 Prozent – und damit ein Viertel des Anbaus – gehen auf OÖ zurück. Damit rangiert das Land mit 6.300 Hektar an zweiter Stelle nach Niederösterreich. Diese sollen jedoch auf 8.000 Hektar gesteigert werden.

„Verarbeitungsstätten können nur weiter bestehen, wenn der notwendige Rohstoff gesichert ist“, sagt Hiegelsberger. Vor allem Trockenphasen, die zu Schädlingsbefall führten, machten den Betrieben in der Vergangenheit zu schaffen.