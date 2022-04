Oberbank: Kredite gehen weg wie warme Semmeln

Die Bank ist auch in Tschechien, Ungarn und der Slowakei tätig, hat aber keine Kredite an Banken und Unternehmen in Russland und der Ukraine vergeben.

Neben einer starken Nachfrage bei Unternehmenskrediten (14,4 Milliarden Euro, +6,3 Prozent) verzeichnete die Bank einen Boom bei Wohnbaudarlehen (3,7 Milliarden Euro, + 9,5 Prozent). Aber nicht nur das Zinsgeschäft wächst, sondern auch das Dienstleistungsgeschäft, sprich das Private Banking und Asset Management. Das ist das zweite strategische Standbein. Die Provisionen machen mittlerweile 55 Prozent des gesamten Zinsergebnisses aus.

„Der Realwertverlust hat die Privaten und Unternehmen getrieben, sich nach Alternativen umzuschauen“, sagt Gasselsberger. „Wir haben um rund eine Milliarde Euro Fonds verkauft.“