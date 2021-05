Oatly: Schwedischer Haferdrink hebt an der Börse ab

Vegane Alternativen zur Milch liegen in den USA und Europa voll im Trend. Einer der Profiteure davon ist der schwedische Haferdrink-Hersteller Oatly, der diese Woche ein fulminantes Debüt an der US-Technologieböre Nasdaq feierte. Gleich am ersten Handelstag am Donnerstag hob der Kurs der Oatly-Papiere zeitweise um mehr als ein Drittel ab, letztlich gab es ein Plus von fast 19 Prozent. Zuvor lag der Ausgabepreis mit 17 Dollar schon am oberen Ende der Zeichnungsspanne. Am Freitag setzte sich die Rally mit einem Plus von mehr als 11 Prozent fort.

12 Mrd. Dollar wert

Das Unternehmen mit Sitz in Malmö wurde damit an der Börse mit mehr als zwölf Milliarden Dollar bewertet. Mit der Ausgabe von rund 84,38 Millionen Aktien sammelte Oatly bei neuen Investoren 1,43 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen und einige seiner Anteilseigner nahmen beim Börsengang bis zu 1,65 Milliarden Dollar ein. Davon gehen 1,1 Milliarden an das Unternehmen selbst. „Die Einnahmen gehen in den Ausbau der Kapazität auf allen drei Kontinenten, auf denen wir vertreten sind“, sagte Vorstandschef Toni Petersson. „Die Nachfrage steigt ständig. Wir hatten es schwer, da mitzuhalten.“

Petersson, der dem Unternehmen seit 2012 vorsteht, mischt sich gerne in die Politik ein. Er ist ein Befürworter der Kennzeichnung von gesunden Lebensmitteln und unterschrieb in Deutschland eine Petition dazu.