Notbremse beim Glyphosat-Verbot

Die Anwendung von Glyphosat in den USA folgt anderen Regeln. In Amerika wird Glyphosat bei gentechnisch veränderten Pflanzen verwendet, die gegen den Wirkstoff immun sind. Alle anderen Pflanzen sterben ab, nur die gentechnisch veränderte Nutzpflanze bleibt über. Man kann Glyphosat in den USA daher mehrmals bis kurz vor der Ernte einsetzen. Das ist in Österreich nicht möglich.

Die Diskussion über Glyphosat begann, weil die bei der Weltgesundheitsorganisation WHO angesiedelte Krebsagentur IARC Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft hat. Die Zulassungsbehörden in der EU teilen diese Ansicht nicht.

Man kann Glyphosat auch meiden: Bei Bioprodukten ist die Anwendung generell verboten.