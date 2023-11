Notarity zur Notariatskammer: "Die wollen uns aus dem Markt klagen"

Die digitale Notariatsdienste-Plattform notarity wehrt sich gegen die Klage der ├ľsterreichische Notariatskammer (├ľNK) und wirft dieser vor, im Eigeninteresse Konkurrenten aus dem Markt dr├Ąngen zu wollen. Wie berichtet, hat die Kammer Anfang Oktober beim Handelsgericht Wien eine Klage gegen das Wiener Legaltech-Start-up eingebracht, weil sie das Gesch├Ąftsmodell f├╝r nicht rechtskonform h├Ąlt.

├ťber die 2022 gestartete Plattform k├Ânnen diverse Dienstleistungen von Notaren wie Unternehmensgr├╝ndung, ├ťbertragung von Unternehmensanteilen, Kapitalerh├Âhungen, ├änderungen im Firmenbuch, Vollmachten oder sonstige Unterschriftsbeglaubigungen digital - etwa mittels ID Austria - abgewickelt werden. Im ersten Jahr wurden laut notarity Online-Beglaubigungen von mehr als 10.000 Dokumenten ├╝ber den digitalen Prozess erledigt.

Mehrere Klagspunkte

In der Klage wirft die Kammer notarity gleich mehrere Punkte vor. Erstens w├╝rden Dienstleistungen wie Beglaubigungen einer Unterschrift angeboten, obwohl diese nur Notare als ├Âffentliche Amtsperson durchf├╝hren d├╝rfen. Zweitens sei der Name "notarity" irref├╝hrend, weil er mit einem ├Âffentlichen Notar verwechselt werden k├Ânne und drittens wurden zahlreiche Klauseln beanstandet, etwa Stornobedingungen und m├Âgliche Folgen f├╝r Klienten bei einem fehlerhaften Prozedere. Zum Hintergrund: Die technische Abwicklung von Online-Beglaubigungen bzw. Notariatsakten ist in der Notariatsordnung klar geregelt.

Schuster: "Alles geklagt, was sie gefunden haben"

ÔÇ×Wir bieten keine Notariatsdienstleistung an, sondern vermitteln diese nurÔÇť, stellte notarity-CEO und Mitgr├╝nder Jakobus Schuster am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar. Etwa ein Viertel der heimischen Notare benutze die Plattform zur Online-Terminvermittlung und sei damit sehr zufrieden, kann er die Klage der Standesvertretung gegen das Tool nicht nachvollziehen. "Die haben alles geklagt, was sie gefunden haben".