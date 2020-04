Noch keine Einigung bei Caritas-KV

Die Bitte laute, die Mitarbeiter nicht zu verunsichern. "Immerhin wurde bereits vor Wochen ein Lohnplus von 2,7 Prozent rückwirkend mit Anfang Februar vorgenommen, das damit deutlich höher als die allermeisten Abschlüsse im Jahr 2020 liegt", hieß es in einer Stellungnahme an die APA. "Gerade in der jetzigen Situation sollte es um Lösungen und nicht um ideologische Fragen gehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir eine solche Lösung gemeinsam mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat finden und erarbeiten werden."