Nissan stoppt Produktion von Infiniti-Modellen in Großbritannien

Nissan beschäftigt fast 7.000 Menschen in Sunderland, der bisher größten Produktionsanlage des Autobauers in Europa. Neben dem Brexit leiden die Autobauer in Großbritannien auch unter sinkender Nachfrage in China und dem Handelsstreit zwischen Peking und Washington. Auch der japanische Autokonzern Honda hat bereits Investitionskürzungen im Königreich angekündigt.