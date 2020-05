Nissan schließt Werk in Barcelona mit 3.000 Mitarbeitern

Der japanische Autobauer Nissan schließt nach Angaben der spanischen Regierung sein Werk in Barcelona. "Wir bedauern diese Entscheidung", sagte Außenministerin Arancha Gonzalez Laya am Donnerstag im öffentlichen Rundfunk. In dem Werk beschäftigt der Konzern rund 3.000 Mitarbeiter.