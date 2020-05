Fusion zwischen Renault und Nissan abgesagt

Das neue Geschäftsmodell soll es dem Bündnis ermöglichen, das Beste an Leistung aus jedem Unternehmen herauszuholen, wobei die einzelnen Partner ihre jeweilige Kultur und Unternehmensgeschichte behalten. "Die Allianz ist eine einzigartige strategische und operative Partnerschaft in der Automobilwelt und verschafft uns einen starken Vorteil in der sich ständig verändernden globalen Automobillandschaft", sagte Renault-Verwaltungsratschef Jean-Dominique Senard.

Das Potenzial an zusätzlichen Einsparungen sei "gewaltig". Er rechne durch die bessere Abstimmung in der Allianz in einigen Bereichen mit Effizienzsteigerungen von etwa einem Fünftel. Die Vielzahl an Fahrzeugmodellen solle um 20 Prozent verringert werden. Auch dadurch sinkt der Aufwand. Mitsubishi-Chairman Osamu Masuko sagte, die Allianz habe in der Vergangenheit zu stark auf Expansion gesetzt. Dadurch seien die Fixkosten gestiegen.

Leader-Follower-Prinzip

Nahezu die Hälfte aller in der Allianz hergestellten Fahrzeuge soll bis 2025 nach diesem neuen "Leader-Follower"-Prinzip entwickelt und gebaut werden. In der neuen Arbeitsteilung übernimmt Nissan die Führungsrolle in China, Nordamerika und Japan, während sich Renault auf Europa, Russland, Südamerika und Nordafrika konzentrieren soll. Mitsubishi soll seine Stärken in Südostasien und Ozeanien ausspielen.

Bei den Zukunftstechnologien übernimmt Nissan die Führung in der Entwicklung des Autonomen Fahrens. Die Vernetzung von Fahrzeugen fällt bei in Europa gängigen Android-basierten Systemen in die Verantwortung von Renault, Nissan hat diese Rolle in China. In der Elektromobilität teilen sich Nissan und Renault die Aufgaben auf. Mitsubishi ist für Plug-in-Hybride für Fahrzeuge der Mittelklasse zuständig.