Niederlande: Steuerentlastung aus der Porto-Kasse

Allerdings bleiben einige große Fragezeichen; allen voran die höchste Verschuldung der privaten Haushalte im Euroraum. Laut OECD machte diese 2014 ganze 274 Prozent (!) des verfügbaren Einkommens aus – in Österreich waren es 89 Prozent. Der Grund: In den Niederlanden war es üblich, dass Hauskäufer ihr Eigenheim zur Gänze über Kredite finanzieren – und diese Kosten sogar noch von den Einkommen steuerlich absetzen. Das ist immer noch möglich, wird aber schleichend reduziert, erläutert Morks. Die Immobilienpreise, die in der Krise um fast 30 Prozent eingebrochen waren, haben sich jetzt zwar stabilisiert. Sie steigen aber nur in Großstädten wie Amsterdam, Den Haag und Utricht.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Gasförderung in Europas größtem Feld Groningen, die wegen Erdbebengefahr stark gedrosselt werden muss – im Budget ist das freilich berücksichtigt. Und: Bittere Handelspleiten (siehen unten) werden auch in den Niederlanden Tausende Jobs kosten.

Pleitewelle rollt über die Niederlande

15.000 betroffene Beschäftigte allein in den letzten Wochen: Der niederländische Handel wird dramatisch durchgeschüttelt – just in dem Moment, wo es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht. Die 1887 gegründete Warenhauskette V&D (Vroom & Dreesmann) mit 62 riesigen Häusern und 10.000 Angestellten meldete vor wenigen Tagen Insolvenz an. Die Geschäfte haben offen, werden es aber sehr schwer haben, sagt Frank Quix, Chef der Beratungsfirma Q&A, zum KURIER. Die Pleite trifft auch viele Shop-in-Shop-Betreiber.

Der börsenotierte Schuhhändler Macintosh Retail Group – gesamt 10.000 Beschäftigte und 982 Shops – meldete am 29. Dezember Insolvenz für große Teile seines Geschäftes an, was 4000 Mitarbeiter treffen könnte. Die Drogeriekette DA steht unter Gläubigerschutz. Schon früher strengte die Eletronikkette Buzzhub ein Sanierungsverfahren anstrengen, die Hälfte der 1200 Jobs wackelt.

Experte Quix sieht drei Gründe: Die fünf Jahre lang miserable Wirtschaftslage trifft den Handel mit Verspätung. Abseits der großen Metropolen schrumpft die Einwohnerzahl. Und der Boom des eCommerce ist ungebrochen. „Die Umsätze pro Quadratmeter gehen außer bei Lebensmitteln seit 1996 zurück“, erklärt Quix. Dennoch seien größere Geschäfte und neue Einkaufszentren aufgesperrt worden – teils nur, um Fußballstadien zu finanzieren. Erst in den letzten Jahren sinkt die Filialzahl. „Für die Betroffenen ist das extrem schmerzhaft“, sagt Quix. Zu stoppen sei der Trend kaum: Er geht von immer noch 30 Prozent Überkapazität aus.