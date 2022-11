Nicht nur Twitter: Auch Facebook plant Massenentlassungen

Tausende Mitarbeiter sollen bei der Facebook-Muttergesellschaft Meta entlassen werden - das schreibt das Wall Street am Sonntag unter Berufung auf Insider. Der Meta-Konzern prognostizierte im Oktober ein schwaches Weihnachtsquartal. Die enttäuschenden Aussichten kommen zu einem Zeitpunkt, in der Meta mit einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums, dem Wettbewerb mit anderen Unternehmen und dem Verlust von mehr als einer halben Billion Dollar konfrontiert ist.

Der Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg erwartet zwar, dass die Investitionen in das Metaversum etwa ein Jahr dauern werden und es dann wieder aufwärts geht. In der Zwischenzeit musste er einen Einstellungsstopp verhängen, Projekte stilllegen und Teams umorganisieren.

Weniger Ingenieure

Das Social-Media-Unternehmen hatte bereits im Juni seine Pläne zur Einstellung von Ingenieuren um mindestens 30 Prozent gekürzt. Metas Anteilseigner Altimeter Capital Management hatte in einem offenen Brief an Mark Zuckerberg zuvor klargemacht, dass man sich auf einen wirtschaftlichen Abschwung einstellen müsse.



Mehrere Technologieunternehmen, darunter Microsoft, Twitter Inc. und Snap Inc. haben in den letzten Monaten Stellen gestrichen und Einstellungen zurückgeschraubt.