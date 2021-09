NFTs: Diese Technologie stellt die Finanzwelt auf den Kopf

NFTs dienen aktuell also vor allem als Wertanlage, die mit dem Ziel gehandelt wird, sie später wieder teurer zu verkaufen – ähnlich wie Aktien. Ein Beispiel dafür wäre Beeples Video-Animation "CROSSROADS", die je nach Ausgang der US-Wahl 2020 entweder einen geschlagenen oder einen triumphierenden Donald Trump gezeigt hätte. Das Werk wurde bei einer Auktion für 6,6 Millionen US-Dollar versteigert, anschließend wurde der Käufer es für mehr als das Doppelte wieder los.

Dabei könnte die Technologie in Zukunft noch gänzlich andere Möglichkeiten bieten: "Mit einem so sicheren digitalen Besitznachweis könnte man zum Beispiel Autos entwickeln, die sich nur starten lassen, wenn der Besitzer des NFT am Steuer sitzt", so Hackel. Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt. "NFTs könnten in einigen Jahren unser Bild von Besitz völlig verändern".

Anmerkung: Das Linzer Museum Francisco Carolinum hat seine NFT-Sammlung auch als frei zugängliche virtuelle Ausstellung veröffentlicht. Wenn Sie selbst einmal digitale Kunst im virtuellen Raum sehen wollen, klicken Sie hier - und anschließend auf "visit".