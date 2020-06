New Yorker Charme für Wien

Damit wird es noch enger am Wiener Nobel-Hotelmarkt: Mit Ritz Carlton, Kempinsky, Park Hyatt und Four Seasons werden in den kommenden Monaten oder Jahren vier weitere internationale Top-Häuser ihre Pforten in Wien öffnen. In Summe sieht Hotel-Experte Lukas Hochedlinger vom Marktforscher Christie + Co aktuell 29 Hotels in Wien im Bau. Das Angebot an 5*-Hotels sei in zehn Jahren um ein Fünftel gestiegen. Tojner sieht die Entwicklung trotzdem gelassen: "Das InterContinental ist ein 5*-Hotel mit einem attraktiven Preisansatz."