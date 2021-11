Neus Futter: Kühe sollen klimaschonender rülpsen

Also mehr Effizienz im Rindermagen?

Ja, weil mit dem Methan etwa zehn Prozent der gefütterten Energie verloren gehen, steigt mit der Methan-Reduktion die Effizienz.

Klingt nach einem Geschäft für Großkonzerne. Sind die Lebensmittelriesen schon aufgesprungen?

Nestlé, der größte Lebensmittelproduzent der Welt, hat Millionen in dieses Thema investiert. Wenn der Konzern seine CO 2 -Bilanz verbessern will, hat er zwei Möglichkeiten. Den Konsumenten sagen, sie sollen weniger konsumieren oder die CO 2 -Belastung entlang der Wertschöpfungskette verbessern. Sprich, den Hebel in der Landwirtschaft ansetzen. Dasselbe gilt für Starbucks, den größten Milcheinkäufer der Welt. Solche Konzerne warten nicht, bis irgendeine Regierung etwas zur CO 2 -Reduktion tut, sie werden selbst aktiv.

Welche Möglichkeit gibt es noch?

Den Hebel bei der Gülle anzusetzen, so wie es Kalifornien vormacht. Kalifornien produziert 20 Prozent der US-Milch und hat in den vergangenen Jahren die Methanbelastung in der Milchproduktion um 25 Prozent gesenkt.

Wie?

Durch Fortschritte in der Gülleaufbereitung, die in Kalifornien stark gefördert wurde. In mit Planen abgedeckten Güllebecken wird das Biogas aufgefangen, das zu 60 Prozent aus Methan besteht. Es wird gesäubert und in Treibstoff für Lkw umgewandelt wird. Dieser Treibstoff ersetzt dann Diesel. Überall in Kalifornien entstehen derzeit solche Güllebecken.