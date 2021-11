Klimakonferenz mit ersten Erfolgen: Weniger Methan, mehr Wald

Klimakrise. Auch am Dienstag wurde den Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit gegeben, im Plenum zu sprechen. Jene Staatschefs, deren Länder zu den vom Klimawandel am schlimmsten betroffenen gehören, hielten sich am Dienstag nicht mehr mit Höflichkeiten auf.



Wie wütend diese Völker teilweise sind, zeigte sich bei der Rede des Präsidenten des kleinen pazifischen Inselreiches Palau, Surangel Whipps: „Wir sehen die sengende Sonne, die uns eine Hitze bringt, die nicht mehr auszuhalten ist. Das immer wärmer werdende Meer kommt von allen Seiten. Die Stürme werden immer stärker. Unsere Ressourcen verschwinden vor unseren Augen, unsere Zukunft wird uns gestohlen. Ehrlich gesagt, hat ein langsamer Tod keine Würde. Da könnt ihr unsere Inseln gleich bombardieren, anstatt uns weiter leiden zu lassen. Regierungschefs der G20, wir ertrinken, und ihr habt die Rettungsringe. Ihr müsst jetzt handeln“, rief er den Delegierten zu. Palau ist Teil der „AOSIS“, der Allianz kleiner Inselstaaten, die derzeit 39 Mitglieder hat.



Der wichtigste Staatenblock bei Klimaverhandlungen ist von Anfang an die EU. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in Glasgow die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, die Erderwärmung unverzüglich mit allen Mitteln zu bekämpfen. „Das ist unsere Chance, Geschichte zu schreiben. Mehr noch: Es ist unsere Pflicht, zu handeln“, sagte sie. „Uns läuft die Zeit davon.“ Sie forderte unter anderem, schon bis 2030 starke Zusagen zu machen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren.



Die EU spricht aber längst nicht mehr mit einer Stimme. Der tschechische Premier Andrej Babiš nutzte seine Rede für einen Rundumschlag – auch gegen von der Leyen: „Der Green Deal der EU ist vor allem eine Ideologie und bringt ungeheure soziale, wirtschaftliche, politische und geopolitische Kosten, die nur Spannungen in der Gesellschaft erhöhen und Platz schaffen für Radikalisierung.“ Brüssel würde etwa die neuen Gaspipelines aus Russland behindern, statt sofort langfristige Verträge auszuhandeln.