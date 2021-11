Warnung beim Klimagipfel: „Wir schaufeln uns unser eigenes Grab“

Beim vorherhergehenden G20-Gipfel in Rom, der ja der Klimakonferenz quasi die Richtung vorgeben sollte, waren sie daran gescheitert, dem Kampf gegen den Klimawandel klare Impulse zu geben. Konkrete Zusagen zum Kampf gegen die Erderwärmung wurden zuletzt aus der Abschlusserklärung gestrichen. Man beschränkte sich darauf, in allgemeinen Formulierungen am Ziel des Pariser Klimagipfels festzuhalten: Also daran, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken.