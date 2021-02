Neues Telekomgesetz erzürnt die Netzbetreiber

Mehr Konsumentenschutz

Abgesehen von mehr Kooperations-Verpflichtungen beim Netzausbau und einigen wettbewerbsrechtlichen Klarstellungen bringt das neue TKG auch Verbesserungen für Konsumenten. So wird der Betreiberwechsel insofern erleichtert, dass eMails bis zu einem Jahr lang an den neuen Betreiber weitergeleitet werden müssen, es also eine Art "Nachsendeauftrag" gibt. Die Rufnummernmitnahme wird auch einen Monat nach Vertragskündigung ermöglicht.

Erstmals unterliegen auch eMail- und Nachrichtendienste wie Facebook Messenger, WhatsApp, Signal & Co. der Regulierungsaufsicht der RTR und Telekom-Control-Kommission, wodurch sich Konsumenten auch an die Schlichtungsstelle wenden können. Die Arbeiterkammer vermisst in ihrer Stellungnahme zum TKG-Gesetz Regelungen zu einer realitätsnahen Angabe der Bandbreiten.

Hochrisikolieferanten

Für Kritik sorgt auch die Möglichkeit, dass Hersteller von Komponenten eines Netzes für elektronische Kommunikation oder Bereitsteller von Dienstleistungen für solche Netze als "Hochrisikolieferant" eingestuft werden können und sich einer genauen Überprüfung unterziehen müssen. Diese Definition trifft dann zu, wenn der Anbieter nicht in der Lage ist, EU-Sicherheits- und Datenschutznormen einzuhalten. Der chinesische Netzwerkausrüster ZTE wirft der Regierung hier "Gold Plating"vor und verweist auf eine EU-Empfehlung, die ausschließlich auf 5G-Netze bezieht. Es sollte sich ausschließlich auf "kritische Komponenten" beziehen und sachlichen Kriterien folgen.