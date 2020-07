Neuer WKÖ-Tourismusobmann für MwSt-Senkung bis Ende März 2021

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) lobte am Freitag, das von der Regierung angekündigte Coronavirus- Informationssystem. "Die Corona-Ampel kann Sicherheit geben und so viele Arbeitsplätze retten", so ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer in einer Aussendung. "Dann heißt es nicht mehr, ein ganzes Bundesland verzeichnet mehr Fälle, es wird auf den Hotspot reduziert und dort ganz genau betrachtet, wenn die Ampel von grün auf gelb umspringt und wieder retour, weil die Maßnahmen rascher greifen."