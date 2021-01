Neuer Chef bei Chip-Konzern Intel

Der Chef der Softwarefirma VWware, Pat Gelsinger, wechselt Mitte Februar an die Spitze des Chipkonzerns Intel. Gelsinger werde Bob Swan ablösen, kündigte Intel am Mittwoch an und fügte hinzu, der Wechsel habe nichts mit dem finanziellen Abschneiden im vergangenen Jahr zu tun. Intel wird kommenden Donnerstag Einblick in das vierte Quartal geben.

Die Intel-Aktie reagierte auf die Nachricht bereits nach einem ersten Bericht des TV-Senders CNBC mit einem Kurssprung von bis zu 13 Prozent, später reduzierte sich das Kursplus auf unter 10 Prozent.