AT&S erwartet Durststrecke der Autobranche

Apple will einem Medienbericht zufolge die iPhone-Produktion in der ersten Jahreshälfte 2021 um 30 Prozent erhöhen, wovon auch AT&S profitieren dürfte. Die Zulieferer des US-Konzerns galten lange Zeit als gut gehütetes Geheimnis. Neben vielen asiatischen Konzernen zählen auch die Österreicher AT&S und AMS dazu.

Profitiert hatte AT&S auch von den erweiterten Kapazitäten in China, sagte Gerstenmayer. Die beiden Werke laufen nach einem zweiwöchigen Stillstand zu Beginn der Corona-Pandemie auf Vollbetrieb. Vor allem der Markt mit IC-Substraten wachse überproportional.

Diversifikation

AT&S baut daher das dritte Werk am bestehenden Standort in Chongqing für etwa eine Milliarde Euro. 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen und bis 2024/25 einen Umsatzschub auf zwei Milliarden Euro bringen. 2019/20 wurden Erlöse von rund einer Milliarde Euro erwirtschaftet.